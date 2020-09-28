Uzun bir aradan sonra ilk defa

Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 65 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 62'e yükseldiğini açıkladı.Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 62'e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 523 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı ise 315 bin 845 oldu. Bugün iyileşen bin 422 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 277 bin 52'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 596 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım” ifadelerine yer verdi