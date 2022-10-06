Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Üzüm Festivali Koşusu'nu, Yıldızkıran kazandı.

Elazığ Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 4.'sü düzenlenen koşu, 5 Ekim Çarşamba akşamı Elazığ Hipodromu'nda gerçekleşti. Kum pistteki bin 200 metre mesafeli koşuda 3+ yaşlı 11 safkan İngiliz atı piste çıktı. Murat Çelik’in sahibi, Yasin Demirkıran’ın da yetiştiricisi olduğu 3 yaşındaki Yıldızkıran, Necmi Altın idaresinde katıldığı yarışı, yaşça büyük rakiplerinin önünde kazanmayı başardı. Antrenörlüğünü Mehmet Emin Sarıdal’ın üstlendiği al erkek tay, 1.15.81’lik bitiriş derecesiyle 10. startında 5. galibiyetine imza attı.

Koşunun ikincisi, son metrelerde farkı iyice azaltan West Grove olurken, onun ekürisi Baba Nasuhi üçüncülükte, King Ayhan da dördüncülükte yer aldı. Gençnurayınkızı ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşuda farklar Boyun -3 Boy, -1 Boy, -3.5 Boy şeklinde kayıtlara geçti. Kazanan tayın sahibi adına Vedat Önder’e kristal şiltini Elazığ Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ali Kılıç takdim etti.

Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz ise kazanan safkanın jokeyi Necmi Altın’a günün anısına bir hediye takdim etti. Törene Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik ve davetliler de katıldı.