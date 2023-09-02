Uzmanından uyarı: ’’Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabilir’’

Güneş ışınlarının ciltte kırışıklığa, lekelenmesine ve yaşlanmaya neden olduğunu belirten güzellik uzmanı Yaren Şık, cilt bakımında ve güzelliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Güneş ışınlarının ciltte kırışıklığa, lekelenmesine ve yaşlanmaya neden olduğunu belirten güzellik uzmanı Yaren Şık, cilt bakımında ve güzelliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.Son yılların en sıcak dönemlerinin yaşandığı bugünlerde güneş ışınlarının ciltte yaşlanmaya ve lekelenmeye neden olabildiğini ifade eden Şık, cilt güzelliğini korumak için önerilerde bulundu. Gözenekleri tıkayacak yağlı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirten Şık, “Güneş kreminizi, cilt tipinize uygun ve dikkatli bir şekilde seçiniz. Güneş ışınları ciltte yaşlanmaya neden olabilir. Yaz aylarında cilt bakımı yapılırken çok soyma işlemi yapılmamalıdır. Çünkü bu tarz işlemler, cilt bakım işlemleri güneş nedeniyle ciltte lekele bırakabilir. Malum son yılların en sıcak dönemini yaşıyoruz. Sağlıklı bir cilt için güneş kreminizi ve cilt tipinize uygun nemlendiricilerinizi kullanmanızı öneririm” dedi.