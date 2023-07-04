Uzmanından LGS tercihi yapacak öğrencilere uyarı

Bingöl Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli psikoloji danışmanı Hamza Ayaz, LGS tercihleri başlayan öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu.

Bingöl Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli psikoloji danışmanı Hamza Ayaz, LGS tercihleri başlayan öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulundu.Bingöl Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli psikoloji danışmanı Hamza Ayaz, 3-19 Temmuz tarihleri arasında devam edecek LGS tercihleri için hem öğrencilere hem de velilere tavsiyelerde bulundu. Ayaz, her okulda tercih komisyonlarının kurulduğunu ve buralarda psikoloji danışmanlarının da görev aldığını belirterek şöyle devam etti:’’Tercih yaparken veliler psikolojik danışmanlardan tercih danışmanlığı alabilirler, destek alabilirler. Daha sağlıklı tercih yapabilmek adına bizde bu noktada tercih yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Yerleştirmede 3 aşama var, bir yerel yerleştirme dediğimiz yerleştirme türü var. Bu dilim kendi sınırları içerisinde okul yılsonu puanıyla alınan yerleştirme türüdür, 2’nci husus da merkezi yerleşmediniz LGS sınav puanı sonucunda Türkiye’nin herhangi bir yerine tercih yapılabilecek tercih türüdür. Burada yaklaşık öğrencilerimiz 10 tercih yapabilirler. Merkez yerleştirmede tercih yapılırken dediğimiz gibi yüzdelik dilimi öğrencilerin dikkate almaları gerekiyor. Şöyle ki bir öğrencinin yüzdelik dilimi yüzde 5 olduğunu varsayalım öğrenci tercih edeceği okullarda yüzde 5’ten yüzde 2’lik, yüzde 3’lük bölümleri de tercih edebilir, kendi yüzde 5’i de tercih edebilir ama tercihini garantiye almak adına yüzde 7-8-9’luk dilimlere sahip olan okullarda tercih etmesi gerekiyor.’’’’İlgi alanlarına göre okul tercih edilmesi gerekiyor’’Ayaz, okul tercih edilirken öğrencilerin dikkat etmesi gereken diğer bir hususun kendi ilgi alanlarına yönelik olup olmadığını konusuna değinerek, ’’Şöyle ki öğrenci üniversitede tıp fakültesi ya da diş hekimliği fakültesi istiyorsa bu bölümlere sayısal alanına girmesi gerekiyor. Dolayısıyla öğrencinin fen lisesi ya da sayısal eğitim veren okulları tercih etmesi gerekiyor. Yani tıp fakültesi isteyen bir öğrencinin sosyal bilimler lisesine gitmesine gerek yoktur. Gittiği takdirde orada sayısal bölüm yoktur, tersi de geçerlidir hukuk fakültesi isteyen bir öğrencinin Anadolu lisesi ya da sosyal bilgiler lisesi tercih etmesi gerekiyor ya da projeyi İmam Hatip lisesi tercih etmesi gerekiyor. Fen liselerinde eşit ağırlık eğitimi bölümü açılmıyor, ya da tersi bir durumda diyelim ki öğrenci dil bölümü istiyor, üniversitede İngilizce öğretmeni ya da Almanca öğretmenliği tercih edeceği liseden dil bölümünün olup olmamasına dikkate alması gerekiyor’’ dedi.“Tercih edilen lisenin sosyal sportif bilimsel imkanlarına bakmalıdır”Tercih edilen lisenin sosyal sportif bilimsel imkanlarına bakılması gerektiğini dile getiren Ayaz, ’’Okulların mezun yerleştirme durumu nasıl, yani mezunlarının yüzde kaçı üniversiteye yerleşiyor, eğitim kadrosuna bakmalı, bunlar dikkate alması gereken noktalar. Özellikle Büyük şehirlerde öğrenciyi ve velilerin dikkat etmesi gereken bir durum da okulun evine yakınlık durumudur. Servis güzergahına yakın mı değil mi? Bazen özellikle Büyükşehirlerde bir iki saatlik mesafede okullar olabiliyor, bu da öğrencileri ciddi anlamda zorluyor. Öğrenciler tercih durumunu yaparken evine yakınlık durumunda göz önünde bulundurmaları gerekiyor’’ diye konuştu.Tercih sürecinde öğrenci ve velilerin ortak bir karar vermesi gerektiğine değinen Ayaz, velilerin kendi istedikleri okulu dayatmaması gerektiğini vurgulayarak, ’’Öğrenci ve velilerin ortak görüş noktası da birleşmeleri gerekiyor. Velilerin kendi isteklerini öğrencilere dayatmaması gerekiyor, çünkü lise sürecinde maalesef bunlar ciddi olumsuzluklara, okul motivasyonunun bozulmasına sebebiyet veriyor, bunun dikkate alınması gerekiyor’’ şeklinde konuştu.