Uzatma bölümde kaybettik

Karşılaşmayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık da protokol tribününden takip etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, uzatmaya giden maçta Çankaya Üniversitesi’ne evinde 105-102 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 28-22 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı arttıran Çankaya Üniversitesi devreye 60-42 önde girdi. Üçüncü periyotta geri dönüş yapan Elazığ İl Özel İdare, oyuna denge getirirken bu periyotta da Çankaya Üniversitesi’nin 69-67 üstünlüğü ile geçildi.

Mücadelenin son çeyreğinden 92-92’lik eşitlik çıktı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünü daha az hatayla tamamlayan Çankaya Üniversitesi 105-102’lik üstünlükle kazandı. Karşılaşmayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık da protokol tribününden takip etti.