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Giriş Tarihi : 10-12-2019 13:43   Güncelleme : 10-12-2019 15:01

Uyuşturucuyu yakmaya çalıştılar

Palu’da uyuşturucu operasyonu.

Uyuşturucuyu yakmaya çalıştılar

Elazığ’da polisin baskın yaptığı bir barakadaki yanan soba içinde ve toprak altına gizlenmiş halde  esrar ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.  

 Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  Palu ilçesinde bir barakada uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine barakaya operasyon yapıldı. Operasyon sırasında içeride bulunan şahısların yanan soba içerisine poşet attıklarını gören polis su dökerek ateşi söndürdü. Soba içinde bir kısmı yanmış vaziyette esrar ele geçirildi. Bölgede narkotik köpeğiyle arama yapan polis 1 poşet içerisinde ve bahçe kısmında toprağa saksı içinde gömülmüş esrar daha ele geçirdi. Toplamda 2 kilogram  esrar ele geçirilen operasyonda şüpheliler R.K. ve M.B. gözaltına alındı.

Öteyandan polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde yaptığı çalışmada aranması bulunan 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, 1 şahısta uyuşturucu madde ticaretinden yakalandığı 34 şahsa da kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Yakalanan şüphelilerden içime hazır fişeklenmiş vaziyette 21 adet esrar, 9 gram toz esrar, 25 gr metamfetamin, 4 adet extacy, 9 adet uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza hapı ile 1 adet de hassas terazi ele geçirildiği kaydedildi.

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