Asayiş
Giriş Tarihi : 26-11-2020 09:00   Güncelleme : 26-11-2020 09:00

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı  

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.  

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı  

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ- Diyarbakır Yolu polis uygulama noktasında belirlenen şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan  şüpheliler  T.D. ve U.E'nin üzerini arayan polis 65 gram metamfetamin ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 şüpheli ifadelerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden U.E. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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