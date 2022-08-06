Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü denetimler esnasında Hundai Kavşağında durdurulan bir otobüste arama gerçekleştirildi. Otobüste yapılan kontrollerde, M.B.Ö.’nün üzerinden 1 parça halinde 350 gram kubar esrar, 1 adet tabanca ve tabancaya takılı vaziyette bulunan şarjörde 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, beraberindeki U.Ş. (27) ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Asayiş
Giriş Tarihi : 06-08-2022 23:47
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor
Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinden uyuşturucu madde ile silah çıkan şüpheli ve beraberindeki şahıs gözaltına alındı.
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