Uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor 

Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca 20 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Çalışmalar sırasında ise 12.53 gram metamfetamin, 2.17 gram kubar esrar, 17.73 gram toz esrar, 3.4 gram bonzai, ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.