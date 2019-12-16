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Giriş Tarihi : 16-12-2019 19:59

Uyuşturucudan tutuklama!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Uyuşturucudan tutuklama!

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli tutuklandı, 16 şahsa da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.  

Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli, kullanmaktan ise 16 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 10 adet fişeklenmiş, 2 adet poşet içerisinde 60 gram esrar, 52 gram toz esrar ve 13 beste halinde 2  gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 16 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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