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Asayiş

Uyuşturucudan 36 şahsa işlem yapıldı

Asayiş

Uyuşturucudan 36 şahsa işlem yapıldı

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 5'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 31'i ise kullanmaktan 36 şüpheli yakalanıp, işlem yapıldı.