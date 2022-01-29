Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, şüphelendiği bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 1 parça halinde 113 gr Metamfetamin maddesi, ele geçirildi. Araç içerisindeki M.Ö. ve M.H.Y. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
Asayiş
Giriş Tarihi : 29-01-2022 14:52 Güncelleme : 29-01-2022 14:52
Uyuşturucudan 2 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.