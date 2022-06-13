Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kente uyuşturucu sokmak isteyen şüpheliler yakalandı.

Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kente uyuşturucu sokmak isteyen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yol uygulaması yapan ekipler, bir yolcu otobüsünü denetlerken şüpheli A.D.’yi tespit etti. Tespit edilen şüphelinin üst aramasında 2 parça halinde 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken olayla bağlantısı olduğu düşünülen İ.B. ve S.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler A.D., İ.B. ve S.Ç. bugün adliyeye sevk edildi.