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Giriş Tarihi : 26-11-2019 13:42

Uyuşturucu tacirlerine operasyon!

 Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.  

Uyuşturucu tacirlerine operasyon!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaklaşık 4 aylık çalışmasında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları belirlendi. Kent merkezinde belirlenen adreslere bugün gerçekleştirilen Özel Harekat Timleri ve Narkotik köpeklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon  düzenlendi. Operasyonda tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet cam tüp ele geçirildi. Emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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