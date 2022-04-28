Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorlar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticaret ve sevkiyatının önlenmesi için çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 adres tespit edildi. Adreslere yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 6 parça halinde toplam 691 gram metamfetamin, 2 parça halinde 38 gram toz esrar, 1 parça halinde 14 gram kubar esrar, uyuşturucu madde satışında kullanılan 2 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan M.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.