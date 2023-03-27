GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-03-2023 10:19

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok   

İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok   

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken  120 gram metamfetamin maddesi  ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.   
Bu çerçevede ekiplerce  yürütülen çalışmalar sonucunda Güneykent Mahallesi’nde ikamet eden N. K.’nın  uyuşturucu  madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 
Evde yapılan aramada 120 gram  metamfetamin, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 11 adet fişek ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. 

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