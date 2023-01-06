Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Elazığ’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 6 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapılırken, çalışmalar sırasında ise 128,88 gram metamfetamin, 1951,52 gram kubar esrar, 746,47 gram toz esrar, 4 adet sentetik ecza, 1 adet extacy ele geçirildiği kaydedildi.