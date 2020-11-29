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  • Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler tutuklandı  
Asayiş
Giriş Tarihi : 29-11-2020 20:26   Güncelleme : 29-11-2020 20:26

Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler tutuklandı  

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler tutuklandı  

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 72 gram metamfetamin  ve 57 gram toz esrar  ele geçirildi, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda 9’u ticaretten 24’ü kullanmaktan olmak üzere toplam 33 şahsa adli işlemler yapıldığı bildirildi.

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