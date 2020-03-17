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Giriş Tarihi : 17-03-2020 13:23

Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Şüphelilerin birinin üzerinden ise ruhsatsız tabanca bulundu.

Uyuşturucu kullanan şahıslar yakalandı

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada bir miktar esrar ve metamfetaminle yakalanan 6 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerin birinden ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu kullandıkları belirlenen 6 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 14 gram toz, 38 gram kubar esrar  ile bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin birinin üzerinden ise ruhsatsız tabanca bulundu.Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.

ETİKETLER: elazığ uyuşturucu operasyonu elazığ uyuşturucu
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