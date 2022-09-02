Uygulamalarda 107 şüpheli yakalandı   

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında yakalanan 107 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 107 kişi yakalandı. Şahıslardan 11’i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Denetimler esnasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 24 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek, 57 gr kubar esrar, 3,7 gr metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 1 adet otomobilin sahiplerine teslim edildiği bildirildi.