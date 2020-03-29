Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 29-03-2020 11:40

Uyarılar işe yaradı mesire alanları boş kaldı 

Kentte güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyardı. 

Uyarılar işe yaradı mesire alanları boş kaldı 

Elazığ’da korona virüse karşı güvenlik güçleri hem şehir girişinde tedbirleri arttırdı, hem de sokaklarda anons yaparak vatandaşları uyardı. Mesire alanlarının 2 gündür boş kaldığı kentte, yaşlıların da ihtiyaçları karşılandı.

Elazığ'da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki Pandemi Kurulunun toplantısının ardından kentte alınan tedbirler arttırıldı. Tedbirler kapsamında kentte giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri şehrin giriş çıkış noktalarında ateş ölçer ile kontrol yaptı, vatandaşları bilgilendirdi. 

Öte yandan alınan diğer tedbirlerle piknik alanlarının kısıtlanmasının ardından şehrin farklı bölgelerinde bulunan mesire alanları da boş kaldı.

Ayrıca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların talepleri de birçok kurumun yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da karşılanmaya devam ettiği bildirildi. Kent merkezi ve ilçelerde polis, belde ile köylerde ise jandarma ekipleri tarafından anonsla dışarı çıkmama uyarısı yapılmaya devam ettiği kaydedildi.

ETİKETLER: elazığ korona korona elazığ korona tetbirleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA