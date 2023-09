Usulsüzlük şikayeti geri çevrilince belediye başkanı konunun incelenmesi için savcılığa başvurdu

Çevreyi ve doğayı koruma, kanalizasyon sularının baraj gölüne akmasını engelleme amacıyla hayata geçirilecek arıtma tesisinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen arsa takasında, usulsüzlük ve kamu zararı olduğu iddialarını yalanlayan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, savcılığa başvuran kişinin şikayetini geri alması üzerine, kendisi İlçe Cumhuriyet Başsavcılığına giderek konunun incelenmesi için başvuruda bulundu.

Çevreyi ve doğayı koruma, kanalizasyon sularının baraj gölüne akmasını engelleme amacıyla hayata geçirilecek arıtma tesisinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen arsa takasında, usulsüzlük ve kamu zararı olduğu iddialarını yalanlayan Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, savcılığa başvuran kişinin şikayetini geri alması üzerine, kendisi İlçe Cumhuriyet Başsavcılığına giderek konunun incelenmesi için başvuruda bulundu.Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, yaklaşık iki hafta önce Pertek’te yapılması planlanan ve 6 ay önce ilgili kurumların oluru raporu doğrultusunda arıtma tesisi projesi ile gündeme gelen arsa takasında usulsüzlük yapıldığı, kamu zararı ortaya çıktığı ve yaklaşık 150 milyonluk bir rant olduğu iddialarını yalanladı. İlçe meydanında vatandaşlara elindeki resmi belgelerle açıklamalarda bulunan Başkan Alan, yer tespitinin İLBANK ile birlikte yapıldığını, arsa takasında herhangi bir usulsüzlük ve kamu zararı bulunmadığını ve her şeyin resmi yazışmalarla ispatlı olduğunu ifade etti.Şikayette bulunan kişinin ilgili makama “Yurtdışından mafya beni tehdit ediyor” diyerek iki gün sonra şikayetin çekmesi üzerine Başkan Alan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığına giderek olayın incelenmesi amacıyla bizzat kendilerinin başvuru yaptıklarını kaydetti. Başkan Alan, son iki haftada ilçe belediyesini ve vatandaşları meşgul eden bu durumu, yaklaşan seçimler ve bazı belediye meclis üyelerinin karşılanmayan beklentileri nedeniyle ortaya atıldığını savundu.“Cumhuriyet Başsavcılığına gittim ve bu konunun araştırılması için kendim dilekçe verdim”Meydan vatandaşlara seslenen Başkan Ruhan Alan, “Eleştirilmekten kesinlikle kaçmadım. Pertek halkına her zaman hesap verdim ve vermeye de devam edeceğim. Onlarca çalışan aldık, onlarca çalışanımızın evine götürdüğü bir parça ekmeği belediyemizi yıpratarak elimizden almak isteyenler, çalışanlarımızı basın açıklamasına zorlayanlar ile yapmak istediğimiz arıtma tesisine karşı çıkan zihinlere pirim vermeyeceğim. Başta bir eğitim emekçisi ve sizlerin takdiri ve layık gördüğünüz Pertek Belediye başkanlığım süreciyle de tek bir usulsüzlük yapmadım. Bizim bağımsız bir belediye meclis üyemiz daha oldu ve savcılığa şikayette bulundu. Aradan iki gün geçtikten sonra şikayetini savcılıktan geri aldı. Savcılıktan şikayetini almasından sonra ilgili makama ‘ yurtdışından mafya beni tehdit ediyor’ oldu. Ben de dün Pertek Cumhuriyet Başsavcılığına gittim ve bu konunun araştırılması için kendim dilekçe verdim. Resmi dilekçem de ilgili makamda, hepiniz bunu bilin” dedi.“İller Bankası’ndan, resmi yazışmada ‘burası uygundur’ geri dönüşü geldi”Tartışmaya konu olan arıtma tesisi ile ilgili bilgiler veren Alan, “ Yapılmak istenen arıtma tesisine neden karşı çıkılır, bu da ayrı bir soru işareti bırakmıyor. Bunun cevabı ise basit seçimler yaklaşıyor. 6 ay önce yapılan bir durum, yasal olarak hiçbir sıkıntı yok. Kaymakamlığa gitmiş, burada karar alınmış ve her şey tamamlanmış. 6 aydır siz neredeydiniz. Bu şekilde karalama yürüterek de bir sonuca varacağını sananlar keşke fayda sağlayan projelere önleme çabasına girmek yerine geçmiş dönemlerde daha önceki belediye yönetimi tarafından haksız yere bir ton işçi çıkarıldı, karşı çıksalardı. Aralık 2022 tarihinde belediye meclisinde de arıtma tesisi yapılmasına gerektiği takdirde trampa işlemini yapılmasına yetki aldım. Meclis kararını aldıktan sonra yeri belirleyen Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan değil, 27 Aralık 2022 tarihinde İller Bankasına resmi yazı yazdım. Belediyemizin arıtma tesisine yönelik böyle bir ihtiyacının olduğunu, bizim bununla ilgili teknik personel imkanımızın olmadığını yazdım. Bununla alakalı yer konusunda ilgili kişilerin gelip bakmasını yazdım ve İller Bankası’ndan, resmi yazışmada ise ‘burası uygundur’ geri dönütü geldi. İlgili yer ile alakalı hem Elazığ’dan hem Tunceli’den hem de Pertek’ten bilir kişilerden fiyatlar alındı. O fiyat karşılığında 137 dönüme karşılık 107 dönüm verildi. Bunu belirleyen ben değil, komisyondur” diye konuştu.