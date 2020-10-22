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Giriş Tarihi : 22-10-2020 10:42   Güncelleme : 22-10-2020 10:42

Usulsüz avlanan şahıslara yasal işlem yapıldı

Elazığ'da keklik ve tavşan avı nedeniyle yapılan denetimlerde usulsüz avlanan 3 şahsa yasal işlem yapıldı.  

Usulsüz avlanan şahıslara yasal işlem yapıldı

Alınan bilgiye göre, Av dönemi başlaması nedeniyle kent genelindeki avlaklarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri denetime çıktı.Ekipleri tarafından üst üste 2 gün süreyle  yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında çok sayıda avcı denetlendi. Denetimlerde usulsüz avlanan 3 şahıs tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

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