Üreticiden vatandaşa uygun bal satışı

Uzun yıllardır bal üreticiliği yapan firmadan, vatandaşlara toptan fiyatına bal satışı.

600 kovan arı ile bal üreticiliği yapan Şenli Bingöl Bal firması, ürettiği balların organik olduğunu ve kesinlikle ballarında glikoz ve şeker yok dedi.

Elazığ Ticaret Borsası binasında faaliyet gösteren Şenli Bingöl Bal firmasında; süzme ve petek ballar kilogramını 120 TL, kara kovan kasnak balı 180 TL, özel üretim sepet balı 300 TL, eski toprak kara kovan balın fiyatı da 500 TL’den satışını yapıyor.

“1992 YILINDAN BUYANA BALCILIK YAPIYORUZ”

Firmaları hakkında bilgi veren Şenli Bingöl Bal firması sahibi Turgay Şenli; “Biz Elazığ’da esnafız ve bal üreticisiyiz. Bal üremimizi Bingöl Karlıova’da yapıyoruz. Bal satışlarımızı Elazığ’da yapıyoruz. İşletmemizi 2017 açtık ama bal üretimimizi 1992 yılında itibaren yapıyoruz. Önceden ballarımızı toptan olarak satıyorduk. İşletmemizi açtıktan sonra perakende de satışlarımızı 2017 yılından itibaren yapmaya başladık”

“VATANDAŞLARIMIZ BAL ALIRKEN DİKKAT ETMELİ”

Şenli; “Vatandaşlarımız, bal alırken nelere dikkat etmesi gerekir. Vatandaşlarımız öncelikle bal üreticisinden bal alması gerekir. Vatandaşlarımız aracıdan ve toptancıdan bal almaması gerekir. Balın kaliteli olup olmadığını vatandaşlarımız kolay kolay anlayamaz. Balı yediğinde içinde glikoz ve şeker olduğunu anlayamaz. Şuanda her şey esnafın vicdanına kalmış vatandaşlarımız kalitesiz balı anlayamaz. Bizim ballarımızda kesinlikle şeker ve glikoz yoktur. Bizim ürünlerimiz kesinlikle yüzde 100 doğaldır. Şenli Bingöl Bal olarak 600 kovan arımız var”

“FİYATLARIMIZ TOPTAN FİYATINA”

Şenli Bingöl Bal firması sahibi Turgay Şenli; “Şuanda işletmemizde süzme, petek, kara kovan, eski toprak kovan balımız var ayrı yeten özel üretim dediğimiz sepet ballarımız var. Firma olarak toptan fiyatına bal satışlarımızı yapıyoruz. Şuanda süzme ve petek ballarımızın kilogramını 120 TL, kara kovan kasnak balı 180 TL, özel üretim sepet balı 300 TL, eski toprak kara kovan balın fiyatı da 500 TL’den satışını yapıyoruz. Elazığlı vatandaşlarımız genelde süzme ve petek balı tercih ediyor”

“BAL ÜRETİMİNİN ÇOK ZORLUKLARI VAR”

Turgay Şenli; “Bizim işimizin zorlukları çok nakliye fiyatları çok yükseldi. Arıları taşımada çok zorluk çok çekiyoruz.600 kovan arıyı tıra yüklemekte çok zorlanıyoruz. Biz gezginci arıcılık yapıyoruz. Biz arılarımızı kışın Mersin’e götürüyoruz yazın ise Bingöl’e götürüyoruz. Bu sene maliyetler çok yükseldi. Bingöl’den Mersin’e bir tır çok yüksek fiyatlara gidiyor. Gün geçtikçe maliyetlerimiz artıyor”

“BAL FİYATLARIMIZ PİYASAYA ÇOK UYGUN”

Şenli; “Bizim bal fiyatlarımız piyasa göre çok uygun bunun nedeni de bizde aracı yok. Biz ballarımızı kendimiz üretiyoruz ve vatandaşlarımızı ulaştırıyoruz. Bizde aracı olmadığı için fiyatlarımız çok uygun. Bizim işletmemiz, Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesinde bulunan Ticaret Borsasında buluyor. Tüm vatandaşlarımızı mutlaka işletmemizde bekliyoruz. Bal alırken ballarımızın tadına bakmalarını istiyoruz” dedi.