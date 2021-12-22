Üniversite öğrencilerinden nostaljik sergi  

Fırat Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından, bir alışveriş merkezinde açılan sergide öğrenciler, Yeşilçam film afişlerini kendi benliklerine göre tasarladı.

Pandemiden çıktıktan sonra büyük bir sergiyle insanları bir araya getirmeyi planladıklarını ifade eden Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ferda Başgün, sergi kapsamında sinema ve dizi afişlerini öğrencileriyle yeniden tasarlamaya çalıştıklarını söyledi. Başgün, "Öğrencilerimiz aileleriyle, arkadaşlarıyla sinema filmi afişlerini çekmeye çalıştılar. Aynı kostümler, aynı pozlarla aynı hikâyeleri oluşturmaya çalıştılar. Türk filminin kültleşmiş film afişleri var. Kadir İnanır, Türkan Şoray, Kemal Sunal film afişleri var. Dünya sinemasında ünlü afişleri de öğrencilerimiz yorumladı. Öğrencilerimize böyle bir proje verdim. Uzaktan eğitim sürecinde bunların eğitimlerini verdim. Pandemiden çıktıktan sonra böylesine büyük bir sergiyle insanları bir araya getirmeyi planladık. Güzel ve mutlu bir sergi. Herkes kendi hayatının başrol oyuncusudur. Öğrencilerimiz de bu film afişlerinde başrol olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Kamera arkası görüntülerimiz de mevcut. Sergimiz devam ediyor” dedi.

"BU DENLİ KALABALIK OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Sergi fikriyle projeye başladıklarını söyleyen Fırat Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Şüheda Demirtaş ise "Serginin amacı eskiyen şeyleri eskise de yeniden sunabilmek. Zaman değişebilir ama insanların sevdiği şeyler hep baki kalır. Biz de bunu tekrarlamak için bu sergiye başladık. Sergiye katılım bir hayli yüksek oldu. Bu denli kalabalık olacağını düşünmemiştik. Beklediğimizden çok daha kalabalık oldu" diye konuştu.

"ELAZIĞ’DA BU TARZ BİR SERGİ İLK DEFA YAPILIYOR"

Film afişlerinin kendilerine göre uyarlamasını gerçekleştirdiklerini aktaran öğrencilerden Bekir Ateş, "Kendi fikirlerimizle, düşüncelerimizle bir ambiyans oluşturduk. Sergimizin ikinci günü ve Elazığ’da bu tarz bir sergi ilk defa yapılıyor" diye konuştu.

Diyarbakır’dan sergi için geldiğini kaydeden Kadir Ödük ide "Fırat Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nü uzaktan eğitimle bitirdim. Eğitimlerimiz uzaktan olmasına rağmen gayet iyi geçti. Şu an bu sergide olduğumuz için mutluyuz. Herkes tarafından afişlerimiz görülebiliyor ve bu bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı. Serginin 24 Aralık Cuma gününe kadar açık kalacağı öğrenildi.