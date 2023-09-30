Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, kente gelen üniversite öğrencilerini havalimanı ve otogarda karşıladı.
Elazığ Gençlik Merkezi tarafından kente gelen üniversite öğrencilerine yönelik ‘hoş geldiniz’ karşılaması yapıldı. Havalimanı ve otogarda karşılanan öğrencilere kenti tanıtan materyaller verilip çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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Giriş Tarihi : 30-09-2023 15:11 Güncelleme : 30-09-2023 15:11
Üniversite öğrencileri, otogar ve havalimanında karşılandı
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, kente gelen üniversite öğrencilerini havalimanı ve otogarda karşıladı.
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