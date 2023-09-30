Üniversite öğrencileri, otogar ve havalimanında karşılandı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, kente gelen üniversite öğrencilerini havalimanı ve otogarda karşıladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyeleri, kente gelen üniversite öğrencilerini havalimanı ve otogarda karşıladı.Elazığ Gençlik Merkezi tarafından kente gelen üniversite öğrencilerine yönelik ‘hoş geldiniz’ karşılaması yapıldı. Havalimanı ve otogarda karşılanan öğrencilere kenti tanıtan materyaller verilip çeşitli ikramlarda bulunuldu.