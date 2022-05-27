Üniversite öğrencileri Elazığ’la ilgili ne düşünüyor?

Elazığ’da okuyan öğrencilere Elazığ’dan mutlumuzsunuz diye sorduk.

Nasrullah Yunus Parlak’ın hazırlayıp sunduğu ‘Bordu Mikrofon’ vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor.

‘Bordo Mikrofon’ bu kez üniversite öğrencilere ‘Elazığ’dan mutlumuzsunuz diye sordu.

Öğrencilerin çoğu sosyal aktivitelerin yetersiz olduğunu ifade ederken bazı öğrencilerde Elazığ’ı çok sevdiklerini ifade ettiler…

Üniversite öğrencilerle yaptığımız röportajı haber videomuzun içinde yada Haber Elazığ YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz…