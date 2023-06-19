Uni Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmenliğine Ümit Albayrak getirildi

UNİ Haber Ajansı Elazığ İl Temsilciliği görevini yürüten Ümit Albayrak, ajansın Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.

Ajans tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllardır UNİ Haber Ajansı bünyesinde il temsilciliği yapan Ümit Albayrak'ın 18 Haziran 2023 tarihi itibariyle Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirildiği duyuruldu.

Ümit Albayrak Kimdir?

1982, Elazığ doğumlu Ümit Albayrak Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kamu yönetimi mezunudur. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2018 yılında gazetecilik mesleğine adımını atan Ümit Albayrak Elazığ'da Bugün haber sitesinin imtiyaz sahibidir. Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ Şube Başkanlığı ve şubelerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Elazığ'da bir çok kurumun basın danışmanlığı görevini yürüten Ümit Albayrak 2022 yılında başladığı şube başkanlığı görevinde bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde başarılı çalışmalarıyla Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nda çalışma grubuna davet edilmiş ve Yerel Yayın Birliği Derneği Elazığ şubesini temsilen burada da görevini yürütmektedir.