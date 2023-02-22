Umut Kervanı Elazığ Malatya depremzedelere 600 kilo et gönderdi

Umut Kervanı Vakfı Elazığ'ın Karakoçan temsilciliği hayırseverlerin bağışlamış oldukları 12 küçük 1 büyük baş hayvan kesiminde bulunarak Malatya’da depremzedelere yemek dağıtan aşevine etleri teslim ettiler.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ilk gününden bugüne kadar tüm bölgede çalışmalarını yürüten Umut Kervanı Vakfı, deprem bölgesinde kurduğu aşevlerinde günlük 70 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Umut Kervanı Vakfı Karakoçan Temsiliği Malatya deprem bölgesinde Vakfa ait kurulu olan aşevlerinde depremzelere verilmek üzere hayırseverlerin bağışladığı 12 küçük baş ve 1 büyük baş hayvan kesiminde bulundu. Vakıf gönüllüleri tarafından Karakoçan’da poşetlenen 600 kiloluk etler Malatya’da ki aşevlerine teslim edildi.

Umut Kervanı Vakfı Karakoçan Temsilcisi Hasan. Durmaz hayırseverlere ve bu işte emeği geçen vakıf gönüllülerine teşekkür etti.