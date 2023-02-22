  • Anasayfa
  • GÜNCEL
  • Umut Kervanı Elazığ Malatya depremzedelere 600 kilo et gönderdi
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 22-02-2023 11:37   Güncelleme : 22-02-2023 11:39

Umut Kervanı Elazığ Malatya depremzedelere 600 kilo et gönderdi

Umut Kervanı Vakfı Elazığ'ın Karakoçan temsilciliği hayırseverlerin bağışlamış oldukları 12 küçük 1 büyük baş hayvan kesiminde bulunarak Malatya’da depremzedelere yemek dağıtan aşevine etleri teslim ettiler.

Umut Kervanı Elazığ Malatya depremzedelere 600 kilo et gönderdi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ilk gününden bugüne kadar tüm bölgede çalışmalarını yürüten Umut Kervanı Vakfı, deprem bölgesinde kurduğu aşevlerinde günlük 70 bin kişilik  yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. 
Umut Kervanı Vakfı Karakoçan Temsiliği Malatya deprem bölgesinde Vakfa ait kurulu olan aşevlerinde depremzelere verilmek üzere hayırseverlerin bağışladığı  12 küçük baş ve 1 büyük baş hayvan kesiminde bulundu. Vakıf gönüllüleri tarafından Karakoçan’da poşetlenen 600 kiloluk  etler Malatya’da ki aşevlerine teslim edildi.
Umut Kervanı Vakfı Karakoçan Temsilcisi Hasan. Durmaz hayırseverlere ve bu işte emeği geçen vakıf gönüllülerine teşekkür etti. 

AdminAdmin

ETİKETLER: hüdapar hüdapar elazığ