‘Umudumuz gün geçtikçe azalıyor’ 

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, “Transfer tahtası için eski teknik direktörler ve futbolcularla görüşmelerimiz devam ediyor ama ümidimiz gün geçtikçe azalıyor” dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta kısıtlı imkanlarla mücadelesine devam eden Elazığspor’da, yıllardır çözülemeyen problem transfer tahtasının kapalı olması. Transfer yasağından dolayı uzun süredir kadrosuna takviye yapamayan ve bu sorunu ara transfer döneminde çözmek için girişimlerde bulunan Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim kurulu, alacaklı dosyalardan indirim bekliyor. 53 dosyayla iletişimde olmalarına rağmen umutlarının azaldığını belirten Serkan Çayır, futbolcularla görüşmelerinin devam edeceğini bildirdi.

Transfer tahtasının açılmasına engel 53 dosyanın olduğunu anımsatan Başkan Çayır, “İndirim talebimizi kabul edip Elazığspor’un yaşamasına izin veren isimler de var. Ben alacağımı faiziyle isterim diyenlerde var. Biz son ana kadar görüşmelerimizi devam ettireceğiz ama umutlarımız azaldı. Gelin el birliğiyle Elazığspor’u yaşatalım dedik ancak destek göremediğimiz çok isim oldu. Ben bir kez daha eski hocalarımıza, futbolcularımıza seslenmek istiyorum. İndirim bekliyoruz. Elazığspor yaşasın istiyorsanız bu iyiliği yapın. Tahta açılmasa dahi çocuklarımız çıkıp aslanlar gibi mücadele edecektir” diye konuştu.