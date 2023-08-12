Bingöl’de doğal afetlerde çok kritik görevler üstlenen UMKE personellerine teşekkür belgesi verildi.

Bingöl’de doğal afetlerde çok kritik görevler üstlenen UMKE personellerine teşekkür belgesi verildi.İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun, 7-13 Ağustos UMKE Haftası münasebetiyle doğal afetlerde çok kritik görevler üstlenen UMKE personelleri ve gönüllüleriyle bir araya geldi.UMKE ile görüş alış verişinde bulunan Tosun, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür belgesi takdim etti.