Ümit Er MHP’den adaylık başvurusunu yaptı 

MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Ümit Er, MHP il binasına giderek resmi başvurusunu yaptı.

Ümit Er, MHP’den Elazığ milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Aday Adayı Er, tarihi öneme sahip 2023 seçimleri için aziz şehrimize hizmet etmek için bu yola çıktım” dedi. Er, “Ülkemiz için tarihi öneme sahip cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi olacaktır. Bu seçimlerimizde ülkemize ve aziz şehrimize hizmet etmek için Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ milletvekilliği aday adaylığına müracaatımı gerçekleştirmiş bulunmaktayım” dedi.