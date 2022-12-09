‘Uluslararası Başarı Hikâye Ödülleri 2022’ sahiplerini buldu 

RM’C PMU MASTER Uluslararası Başarı Hikâye Ödülleri 2022 töreninde “Yılın En İyi Çıkış Yapan Reklam Ajansı” ödülüne Axakal Creative Design layık görüldü. Ödülü Axakal Creative Design Reklam Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Medya grubumuzun Ana Haber Spikeri Serkan Aksakal aldı.

RM’C PMU MASTER Uluslararası Başarı Hikâye Ödülleri 2022, töreninde “Yılın En İyi Çıkış Yapan Reklam Ajansı Ödülü” Axakal Creative Design’e takdim edildi. İstanbul’da bir otelde düzenlenen törende yılın enleri sahiplerini buldu. RM’C PMU MASTER tarafından gerçekleştirilen geceye iş, sanat ve medya dünyasından birçok isim katıldı.

Deniz Akkaya ile DJ Uğurcan Bozcağaç’ın sunumunu üstlendiği Uluslararası Başarı Hikâye Ödülleri 2022’de Yılın En İyi Çıkış Yapan Reklam Ajansı Ödülü Axakal Creative Design’e verildi. Ödülü, Axakal Creative Design Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Aksakal ve Axakal Creative Design Genel Müdürü Barensel Sayın aldı.

Yılın En Başarılı Reklam Ajansı Ödülünü alan Serkan Aksakal, ajans olarak çalışmalarını devam ettireceklerini belirterek kendilerini ödüle layık görenlere teşekkür etti. Başarının ekip işi olduğunu ifade eden Ajansın Genel Müdürü Baransel Sayın, reklamın en iyisini yaptıklarını söyledi. TÖRENDE ÖDÜL ALAN BAZI KİŞİ VE KURUMLAR Hayat Boyu Yaşam Ödülü: Sevgi Can Danlı Yılın En İyi Müzik Yorumcusu: Aslı Güngör Yılın En Başarılı Astroloğu: Şenay Devi Yılın En İyi Çıkış Yapan Uluslararası ‘FM Dergisi’ Haber Müdürü: Habib Babar Yılın Onur Ödülü: Deniz Seki Yılın En İyi Çıkış Yapan Magazin Yorumcusu ‘Beyaz TV’: Pınar Eliçe

Yılın En Başarılı Reklam Ajansı Ödülünü alan Serkan Aksakal, ajans olarak çalışmalarını devam ettireceklerini belirterek kendilerini ödüle layık görenlere teşekkür etti. Başarının ekip işi olduğunu ifade eden Ajansın Genel Müdürü Baransel Sayın, reklamın en iyisini yaptıklarını söyledi. TÖRENDE ÖDÜL ALAN BAZI KİŞİ VE KURUMLAR Hayat Boyu Yaşam Ödülü: Sevgi Can Danlı Yılın En İyi Müzik Yorumcusu: Aslı Güngör Yılın En Başarılı Astroloğu: Şenay Devi Yılın En İyi Çıkış Yapan Uluslararası ‘FM Dergisi’ Haber Müdürü: Habib Babar Yılın Onur Ödülü: Deniz Seki Yılın En İyi Çıkış Yapan Magazin Yorumcusu ‘Beyaz TV’: Pınar Eliçe

