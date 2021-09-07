‘Ulusal marketlere var, yerel esnafa yok’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, içecek ve bisküvi fiyatlarına zam gelecek olması nedeniyle yerel esnafın istediği kadar ürün alamıyor ama ulusal marketlerin aldığını söyledi.

“YEREL ESNAFA YAZIK”

Esnafın ürün alamadığını söyleyen Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, “İçecek ve bisküvi fiyatlarına kısa süre zam geleceği söylentisi var. Bu nedenden dolayı esnaflarımız firmalarda ürün alamıyor. İsteği ürünlere yok çekiliyor.Bu durum esnafımızı çok mağdur ediyor.Yerel esnafımızda ürünlerde eksiklik varken ulusal marketlerde tüm ürünler bulunuyor.Yerel esnafımız zaten mağdur.Bu durumda esnafımızı mağdur ediyor.Müşterilerimiz isteği ürünü bulamadığı zaman ulusal marketlere gidiyor”

“ESNAFIMIZIN TEMSİLCİSİ YOK”

Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, “Esnafımızın sorunları dağ gibi iken odamızın temsilcileri koltuklarında kalkıp esnafın sorunlarını dinlemiyor.Seçimden seçime hatırlanan esnafımız bu dönem değişim istiyor.Esnaflarımız bizlerin baş tacıdır.20 yıldan fazladır bu sektörün içindeyim esnafımızın ne kadar zor para kazandığını biliyorum.Odamızın temsilcisi görevini yapabilse, esnafımıza ürün yok diyen firmalardan direk görüşür esnafımızın mağduriyeti giderir.Esnafımızı aidat olarak kimse görmesin esnafımız nasıl o koltuklara oturtmasını biliyorsa kaldırmasını bilir.Esnafımız her zaman en güzel hizmeti hak ediyor”dedi.