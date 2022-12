‘Ulusal marketlere karşı neden net duruş sergilenmiyor’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Ulusal marketlere karşı net bir tavır sergilenmediği ifade ederek “Bir ilimizde yapılan denetimler sonucunda ulusal marketlerin şubeleri kapatıldıktan sonra bizler sevindik ve ülkemizde tüm ulusal marketlerin denetimden geçeceğini inandık ama şuanda ulusal markerler konusunda sessizliğe bürülündü. Yoksa, bu eylem gündem değiştirmeye yönelik bir hamlemeydi” dedi.

“ULUSAL MARKETLERİN ESNAFIN KANAYAN YARASI”

Acilen Ulusal Market yasasının çıkmasını bekliyoruz. Marketin markette satması gerekirken ama bunlar artık her şeye el atmaları yetmemiş gibi alkol satışından giyiminden beyaz eşyasına kadar birçok ürünü satmaktadırlar. Ulusal marketlere karşı net bir tavır sergilenmesini bekliyoruz. Bir ilimizde yapılan denetimler sonucunda ulusal marketlerin şubeleri kapatıldıktan sonra bizler sevindik ve ülkemizde tüm ulusal marketlerin şubelerinin denetim yapılacağını, şubelerin kapatılarak azalacağı, esnaflarımızın haklarının savunulacağına inandık ancak şuanda ulusal markerler konusu nedense sessizliğe büründü. Her gün yeni bir şube açmaya devam ediyorlar artık bunlara işyeri açma ruhsatı verilmemesi gerekiyor. Ülkemizde her gün kaç küçük esnafımızın işletmesi kapanıyor bu konuda kimsenin sesi neden çıkmıyor. Yoksa bu eylem gündem değiştirmeye yönelik bir hamlemiydi”

“ULUSAL MARKETLER YASASININ ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”

Başkan Özdoğan; “Esnafımız, gün geçtikçe güç kaybediyor. Esnaflarımız, kepenk kapatıyor ama kimse esnafımızın sorunları ile ilgilenmiyor. Biz, esnafımızın kepenk kapatmasını istemiyoruz ve esnafımıza her konuda destek itiyoruz. Bizler, esnafımızın sorunlarını her zaman dile getiriyoruz. Ama çözüm bulamıyoruz. Her mahallede bakkal dükkânı gibi ulusal marketler şube açıyor. Yıllardır, Ulusal Marketler Yasasının çıkmasını bekliyoruz ama nedense çıkmıyor.

Bu ay içinde asgari ücrete gelecek zamla BAĞ-KUR, SGK primleri yine yükselecek. Şuanda primleri ödeyemeyen esnafımız nasıl primlerini ödeyecek. Devletimiz, esnafımızın yanında olduğunu göstererek kesinlikle BAĞ-KUR ve SGK primlerde artış yapmaması gerekiyor.