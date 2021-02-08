‘Ulusal marketlere çözüm bulunsun’

Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Bal açıklamalarda bulundu.

Bal; “İlçemizde toplamda beş tane ulusal market var. Bir ulusal firma hala ilçemizde bir şube daha açmaya çalışıyor. Ulusal marketlere engel olmak istiyoruz ama engel olamıyoruz. Sadece mülk sahipleriyle görüşüp engellemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ulusal marketler konusunda bilinçli değil. Aldıkları ürünleri evlerinde tartsınlar gramajları düşüktür. Kalitesiz ürün getiriyorlar. Fiyatları da yerel esnafımızdan uygun değil. Çok az fiyat farklılıklar var. Vatandaşlarımız maalesef ulusal marketlere gidiyorlar. Ulusal marketleri engelleyemiyoruz. Ulusal marketlere devletimiz ruhsat vermemesi lazım. Bu konuda Belediye Başkanımızla görüşüyoruz. Onları yasal olarak engelleyemiyor. İlçemizde bir ulusal market daha açılmaması için mülk sahibine gittik günlerce istişarelerde bulunduk ve açılmasını engelledik. Ulusal marketler konusunda elimizden bir şey gelmiyor. Vatandaşlarımız ulusal marketlere gitmemesi lazım. İlçemizde ulusal marketlerden binlerce TL çıkıyor. Bu para ilçemize dönmüyor. Para ilçede dönmeyince sıkıtılar oluşuyor. Ulusal marketler küçük esnafı bitirdi. Veresiye alan vatandaşımız, gedip küçük esnaftan alıyor peşin parası olduğunda ulusal marketten alıyor. Bu şekilde esnaf nasıl ayakta kalacak”.

“TAHSİN BAŞKANI RAHMETLE ANIYORUZ”

Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Bal; “27 yıldır büyük bir tecrübeye sahip olan Tahsin Aydın Başkanımızın ardından başkan olmak hem çok zor hem de çok kolay. Rahmetli Tahsin Başkanımızla her gittiği yere beraber giderdik. Bu sayede tüm kurum müdürleri ve oda başkanlarımızı tanıdık. Bu durum bizler için avantaj oldu. Büyük bir tercümenin ardından kendini kanıtlamak gerçekten çok zor. Çok büyük bir efor sarf ederek çalışarak kendimizi kanıtlayacağız. Yıllardır esnaflığımız var. Azimle esnafımız için çalışıyoruz. Kredi döneminde çok çalıştık. Kredi konusunda hiçbir esnafımızı mağdur etmedik. Bizlere bu süreçte KOSGEB müdürümüz Şaban Yaşa Bey çok yardımcı oldu. Her aradığımıza bizlere destek oldular. Esnafımız yaptığımız çalışmadan dolayı bizlerden memnunlar. Odamız şimdiye kadar kiradaydı, biz hizmet binamızı satın aldık. Şuanda onun tadilatını yapıyoruz. En kısa sürede esnafımızın hizmetine sunacağız. Tahsin başkanımızdan biz razıydık Allah’ta ondan razı olsun. Başkanlık odamız hala onun bıraktığı gibi duruyor. Sizin aracılınızla bir kez daha rahmetli Tahsin Başkanımızı anıyoruz”dedi.