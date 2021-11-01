‘Ulusal marketler nasıl durdurulacak?’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, ilçelerinde yeni açılacak şubelerle ulusal marketlerin sayısının 15 olacağını ifade ederek ulusal marketlere dur demek için onlara ruhsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

“FİYAT ARTIŞLARININ SEBEBİ ULUSAL MARKETLER”

Başkan Özdoğan; “Tüm ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de ulusal marketler mantar gibi çoğalıyor. Ulusal marketler isteği gibi ürün fiyatlarını belirliyor. Fiyat artışlarının en büyük nedeni ulusal marketler, ürünleri tırlarla alıyorlar ve fiyatları kafalarına göre belirliyorlar. Şimdiye kadar bu firmalara kimsenin sesi çıkmıyordu bizler her platformda bunların önüne geçilsin diye çağrıda bulunduk ama kulak arkası edildi. Şimdi ise ulusal marketlerin önüne geçilemiyor. Devletimiz acilen sert tedbirlerle ulusal marketlerin önüne geçilmesi için adımlar atması gerek”

“BİR İLÇEDE ULUSAL MARKETLERİN 15 ŞUBESİ OLUR MU?”

Kovancılar da, yeni açılacak yeni şubelerle ulusal marketlerin şube sayısı 15 olacağının altını çizen Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Gün geçtikçe ilçemizde ulusal marketlerin şubesi artıyor. Bu sayı 15 oluyor. Bunların sayısı gittikçe de artacak ulusal marketlere kısıtlama getirilmesi lazım. İlçemizde 15 tane ulusal marketlerin şubesi var. Bir ilçe için bu sayı çok fazla. İlçemizde ve Tüm ülkemizde ulusal marketlere ruhsat verilmemesi lazım. Ama hala bunlara ruhsat veriliyor. Bizler her platformda ulusal marketlere dur denilmesi için sesimizi gür çıkaracağız. Küçük Esnaf dediğimiz zaman Mahallesinde gerektiğinde bekçisi olan tatile gidildiğinde evinizin anahtarını bile teslim edebileceğiniz, veresiye ile alışveriş yapabildiğiniz kesimdir. Bu gidişle küçük esnaf diye bir şey kalmayacak. Küçük esnafımız her konuda mutlaka desteklenmesi lazım”

“ESNAFIMIZ ZOR DURUMDA”

Başkan Ahmet Özdoğan; “İlçe esnafımız çok zor durumda her mahallede ulusal marketlerin 2-3 şubesi var. Esnafımız ulusal marketlerle nasıl mücadele edecek. Bu gidişle küçük esnafımız kalmayacak. Küçük esnafımız mutlaka desteklenmesi lazım. Devletimiz küçük esnafımızı ulusal marketlere ezdirmemesi lazım” dedi.