‘Ulusal marketler ilçemizi istila etti’

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Başkan Ahmet Özdoğan esnafın yaşadığı sorunlar hakkında bulundu.

Başkan Ahmet Özdoğan;“ İlçemizde gün geçtikçe ulusal marketler mantar gibi çoğalıyor. İlçemizde 9 ulusal market 3 tanede ilimizde faaliyet gösteren zincir marketlerin 3 tane şubesi var toplamda 12 tane ulusal ve zincir marketlerin şubesi var. Bu sayıda ilçemiz için çok sayıdadır. Zaten pandemi sürecinde esnafların yok derecede olan işlerini komple bitirme noktasına getirdi. Acilen ulusal marketlere çözüm bulunması gerekmektedir. Her sokakta ulusal marketlerin bir şubesi açılmaya başlandı. Ulusal marketler onlarca esnaf dalımızı etkilemekte ve birçok meslek dalımızı bitirme noktasına getirdi. Ulusal marketlerin ilçe ekonomine hiçbir şekilde katkısı bulunmaktadır. Ulusal marketlere giden para direk olarak ilçemizde çıkmaktadır. Ayrıca ulusal marketlerde İŞ-KUR üzerinden elamalar çalışıyor. Devletimiz elaman konusunda da onlara yardımcı oluyor. O zaman devletimiz bizim esnaflarımızı da elaman desteği versin. Yada elaman desteğini küçük esnafımıza versin. Ulusal marketlerle küçük esnaf arasında çok büyük haksız rekabet var bence”

“YEREL ESNAFINA SAHİP ÇIK KAMPANYASI BAŞLATTIK”

Başkan Özdoğan; “Vatandaşlarımızın ilçe yerel esnaftan alış veriş yapması için “Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık” kampanyası başlattık. İlçemizin işlet caddelerine afişler astık. Radyolara kamu spotu hazırladık ve yayınladık. Broşürler hazırladık vatandaşlarımıza dağıttık. Bu çalışmalarımızdan olumlu sonuçlar aldık. Bu çalışmalarımıza pandemi süreci bittiğinde devam edeceğiz. Bu konuda en büyük sorumluluk ilçe halkımıza düşmektedir. Kendi canından kanından olan ilçe esnafımızdan alış veriş yapmamız lazım. Halkımız kendi esnafına sahip çıkması lazım. İlçe ekonomisinin dönmesi için yerel esnafımızdan alış veriş yapmamız lazım” dedi.