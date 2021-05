‘Ulusal marketler her pazar kapalı olsun’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, Ulusal marketlerin her pazar kapalı olması gerektiğini altını çizerek ulusal marketlerin tüm pazar günü kapanması ile küçük esnafın tam anlamıyla bir gün iş yapabileceğinin altını çizdi.

“ULASAL MARKETLER HER SEKTÖRÜN YARASI”

Başkan Adayı Macit: “Ulusal marketler 50 yakın mesleğimizi ulumsuz şekilde etkiliyor. Her mahallede mantar gibi çoğalan ulusal marketlere çözüm bulunması lazım. Yoksa tek bakkal esnafımızı değil birçok sektörü bitirecek. Biz her zaman ulusal marketlerin haftada bir gün kapalı olmasını her platformda dile getirdik. Ama şimdiye kadar bir gelişme olmadı. Son 17 gün kapanma sürecinde Pazar günleri kapanmaya başlandı ulusal marketler, küçük esnafımız bu kapanmayla azda olsa iş yapmaya başladı”.

“TEK SES OLUP, GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPMAMIZ LAZIM”

Pandemi süreci bittiğinde pazar günleri ulusal marketlerin kapalı olması için gerekli çalışmaların yapılması için tek ses olunması gerektiğini ifade eden Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Bizleri temsil eden kişilerin mutlaka bunu dinlendirmesi gerek. Yoksa 100 TL’lik bakkal kart gibi seçim projeleri ile esnafımızın sorunları çözülmez.100 TL hiçbir esnafımızı kurtarmayacaktır.20 yıldır esnafın sorunlarına baka kalan kişiler seçimlere 5-6 ay kalmış seçim yatırımı yapıyorlar. Esnafımız sormaz mı 20 yıldır niye böyle çalışmalar yapmıyorsunuz diye. Esnafımız seçim projeleri değil esnafın sorununa çözüm bulacak projeler istiyor. Tüm STK’larımız ve meslek odalarımız ulusal marketlerin pazar günleri kapalı olması için tek ses olması gerekmektedir”.

“ULUSAL MARKETLER KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZ BİLGİLENDİRİLMELİ”

Başkan Adayı Macit: “Ulusal marketler konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirilmelidir. Küçük esnafımızın ulusal marketlerle mücadele etmesi için oda temsilcilerin gerekli çalışmayı yapması lazım. Bizim bu konuda projemiz hazır en kısa sürede açıklayacağız. Göreve gelmemiz taktirde de bu projemizi hayata geçireceğiz. Yoksa televizyonlara gazetelerde vatandaşlarımıza ulusal marketlere gitmeyin demekle ulusal marketlerle mücadele olmaz. Küçük esnafa destek olacaksın ondan sonra vatandaşları ulusal marketler konusunda bilinçlendireceksin. Vatandaşlarımız yoksa kendi canından kanından olan yerel esnaftan alış verişini yapar. Yeter ki gerekli çalışmalar yapılsın” dedi.