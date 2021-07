‘Ulusal marketler esnafın üstüne karabasan gibi çökmekte’

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Ahmet Özdemir açıklamalarda bulundu.

Ahmet Özdemir; “Dünyanın pek çok yerinde ulusal markalar ve market zincirleri faaliyetlerini yürütmektedir. Ülkemizde de son yıllarda artan bu mağazalar esnafımızın üstüne adeta karabasan gibi çökmektedir. Üç harfliler olarak adlandırılan bu market zincirlerinin ve küresel sermayenin sahip olduğu diğer marketler küçük esnafımızı bitirmiştir. Zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden ve helalinden evine ekmek götürmek isteyen esnaf kardeşimizin bu mücadelesi bu marketlerle sekteye uğramaktadır. Adeta mantar gibi türeyen, her sokakta, her köşe başında yer tutan bu marketlerin karşısında dayanmak imkânsız hale gelmiştir. Yıllardır kanayan bir yaraya dönüşen bu konuda acilen düzenlemeler yapılmalı, esnafımıza kulak verilmeli ve bazı şartnameler ile çözümler sunulmalıdır. Öncelikle bu tür marketlerde elektronik, tekstil, beyaz eşya, halı, mobilya ve kendi sahası içine girmeyen her ne varsa satışlarına engel olunmalıdır. Her sektör kendi alanında uzmanlaşacak, lonca teşkilatı kurar gibi sektörel dağılım sağlanmalıdır. AVM kültüründen Ahilik kültürüne geçilmelidir. Diğer ülkelerde olduğu gibi bu tür marketler şehrin dışına çıkarılmalı, ilçelerde belirli bir nüfusa kadar kurulmasına izin verilmemelidir. Şehrin içinde bina altlarından daha müstakil alanlarda esnaflardan uzak yerlere kurulmalarına izin verilmelidir. Adil ekonomik düzen içerisinde esnaf ve sanatkârlarımızı destekleyen eylem planları hayata geçirilmeli ve esnafımıza hem teorik hem de pratik destekler sağlanmalıdır. Tıpkı pandemi sürecinde olduğu gibi bu zincir marketler haftada en az bir gün kapalı kalmalı ve açılış kapanış saatleri düzenlenmelidir. Öte yandan bu marketlerin sattığı ürünler de halkımızın sağlığı için daha sık denetlenmeli, fiyat ve ambalajları düzenlenmeli ve gramaj hilelerine izin verilmemelidir. İlaveten şehir içindeki esnafları korumak amacıyla pazar yerlerinin de düzenlenmesi gerekmektedir. Belediyemize bu konuda iş düşmektedir. Çünkü esnaflarla iç içe kurulan pazarlar küçük ölçekli esnafımıza zarar vermektedir”.

“STK’LARLA İSTİŞARE YAPILMALI”

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Ahmet Özdemir; “İlimizde ve ülkemizde çok sayıda sivil toplum kuruluşu kendi alanlarında sorunların çözümü için gayret göstermektedir. Elazığ da bu konuda kendi içerisinde dinamik bir yapıdadır. Odaların, derneklerin, vakıfların ve sendikaların aktif olduğu bir şehirdir. ESDER’de de bu dinamik yapının bir parçasıdır ve kendi üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. ESDER’in de kurucuları arasında olduğu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu vasıtasıyla şehrin sorunlarına köklü çözüm bulabilmek için paydaşlarla ortak çalışmalar yürütmektedir. Platform sürekli olarak toplantılar yaparak gündemi belirlemekte ve şekillendirmektedir. Ancak bu konuda pasifte olan onlarca STK’ya ve aktif diğer STK’lara daha fazla yük düşmektedir. Elazığ özellikle bu son iki yıllık süreçte diğer illere göre daha büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Şehrin geleceğini etkileyecek imar çalışmaları, TOKİ marifetiyle yapılan on binlerce konutun istenilen düzeyde olamaması ve şehrin yeniden dağılımı noktasında başta ETSO, diğer odalar, iktidara yakın duran STK’lara büyük vazife düşmektedir. Ortak akılla şehrimizin ve esnafımızın sorunlarına çözüm aramalıyız. Şehirde belediye ve diğer iştirakler vasıtasıyla yapılan işlerde çevre esnafımızı da gözeterek iş birliğini sağlamalıyız. Bakınız, örnek vermek gerekirse şehrin doğusundan güneyine çok sayıda TOKİ evleri inşa edildi. Elazığ’ımızın köklü kültürüne uygun olarak inşa edilmesi gerekirdi. 2+1 evler bizim aile yapımıza uygun değiller. Ve bu evlerin şehirden çok uzak noktalara yapılması da ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Yine Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınmasıyla Hastane caddesindeki esnaflarımız mağdur olmuştur. Bu tür girişimler yapılırken şehrin iç dinamikleriyle istişare edilerek yapılması sanırım hem şehrimiz hem de esnaf ve sanatkarlarımız için en elzem konulardandır. Bu noktada STK’lara büyük iş düşmektedir. STK’ların sesi şehrin ve nesillerin geleceği için daha gür çıkmalıdır. Tabi bunun yanında şehrimizde oldukça önemli işler gerçekleştirilmektedir. Devletimiz ve belediyemizin şehrimize yaptığı yatırımlar sayesinde şehrimiz çehre değiştirmekte, modern şehirler arasında gösterilmektedir. Bu noktada ilimiz valisine, milletvekilleri, hemşerimiz olan devlet adamları ve il bürokratlarına da büyük sorumluluk düşmektedir. Şehirlerin kalkınmasında ve STK’ların güçlü olmasında siyasi erklerin de payı büyüktür. ESDER de bu noktada üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Hayra motor şerre fren düsturuyla hareket eden derneğimiz iyi işleri alkışlamakta yapılan olumsuzlukların karşısında durmaktadır ”dedi.