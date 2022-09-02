‘Ulusal marketler dur demek lazım’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, yeni eğitim öğretimin yılının başlamasına sayılı günler kaldığını ifade ederek ulusal marketlerin kırtasiye ürünlerinin satmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

“DEVLETİMİZ SESİMİZİ DUYMUYOR”

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Öncelikle 2022-2023 Yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diler, Kazasız belasız bir yıl geçmesini temenni ederim.

Vatandaşlarımız, okul alış verişlerini yapmaya başladı. Ancak ulusal marketler esnafımıza karabasan gibi yine üzerlerine çöktü. Ulusal kanallarda reklamlar vererek kırtasiye ürünlerini de kampanyalar yaparak vatandaşlarımızı ulusal marketlere çekmeye çalışıyor. Ulusal marketler esnafımızın bir kalem ve defter satmasını da göz dikti. Bu Ulusal marketler gıdacımı, inşaat malzemeci mi, kırtasiyeci mi anlam veremiyoruz. Esnaflarımız, Devletimizden Ulusal Market yasasının bir an önce çıkmasını talep etmektedir”

“VATANDAŞLARIMIZ DUYARLI OLMASI LAZIM”

Başkan Özdoğan; “Vatandaşlarımıza sürekli olarak yerel esnafına sahip çık söylüyoruz.

İlçemizin parası ilçemizde kalsın. Ulusal marketlere verilen tüm paralar ilçemizden çıkmakta. Ulusal marketlerin tek amacı yerel esnafı bitirmek bunların oyunu sadece vatandaşlarımız bozabilir. Hiç değilse okul alış verişimizi yerel esnaftan yapalım esnafımız ayakta kalsın. Yerel esnafımızın ürünleri ulusal marketlerden daha uygun ve kalitelidir. Vatandaşlarımızdan ricam yerel esnafına sahip çıksın”

“ESNAFIMIZIN GİDERİ ARTIYOR GELİRİ AZALIYOR”

Son gelen elektrik ve doğal gaz zamlarına tepki gösteren Başkan Özdoğan, “Geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yüklü zam geldi. Bu zamlar vatandaşlarımız kadar esnaflarımızı da mağdur edecek. Zaten yüksek olan elektrik ve doğal gaz fiyatları daha da yükseldi. Bu fiyatların acilen geri çekilmesi gerekiyor. Zor durumda olan esnafımız bu fiyatları kesinlikle ödeyemez. Esnafımız her zaman unutuluyor. Bunu kimse unutmasın esnafımız unutulursa zamanı geldiğinde esnafımızda siyasilerimizi unutur”dedi.