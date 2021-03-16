‘Ulusal markerler sorununu çözeceğiz’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal açıklamalarda bulundu.

Hakan Gökhan Erkal; “Biz oda başkanı olduğumuz takdirde ulusal marketlerle mücadele vereceğiz. Bu mücadele çok basit olacak. Ben geçen gün mevcut başkanı televizyonda izledim. Konuşmasında şunu söylüyor; “Ben Elazığ halkına yalvarıyorum 10-15 gün ulusal marketlere gitmeyin bunlar kendine çeki düzen verecek ulusal marketler fiyatları aşağıya çekecek” Tamam, Elazığ halkı bu ulusal marketlere gitmesin kalan 350 gün ne olacak. Bu yalvarma odanın bitmiş olduğunun göstergesidir. Bizim ne gibi çözümlerimiz var ulusal marketlere karşı. Bizim esnaflarımız bizlere Trabzon’u örnek gösteriyor, Konya’yı örnek gösteriyor, Bursa’yı örnek gösteriyor… Esnafımız bu şehirlerin bakkallar odasını örnek gösteriyor. Bizim bu olaya bakış acımız farklı. Biz satış ve pazarlamadan geldiğimiz için olaya farklı bakıyoruz. Biz esnafımızı yılda üç kez bir araya getirdiğimizde gerekirse firma sahiplerini de, bölge müdürlerini de bu toplantılara davet edeceğiz. Biz ne yapacağız, esnafımız bize destek verdiğinde 2-3 ay sonra ulusal market sorununu çözeceğiz. Biz oda olarak 2.000 üyemiz var. Onlar adına masaya otaracağız belli başlı ana kalem ürünlerin pazarlığını biz yapacağız. Esnafımız adına fiyatı biz alacağız”.

“YEREL ESNAFIMIZ İÇİN REKLAMLAR VERECEĞİZ”

Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal; “15 günde bir ulusal marketlerin yaptığı gibi broşürlerimiz olacak, indirimlerimiz olacak. Oda adına esnaflarımız için reklamlar vereceğiz. Bütün mahalle marketlerine ve bakkallar adına yağ bu fiyat, çay bu fiyat diye reklam vereceğiz. Esnafımızdan hiçbir şekilde reklam parası almayacağız. Bu şekilde ulusal marketler sorununu çözeceğime inanıyorum. Esnafımız ürünleri ile ulusal market fiyatlarında uçurum olamayacak. Fiyatlarda fazla fark olamayınca Elazığ halkımız kendi canından olan yerel esnafını tercih edeceğine inancım tamdır. Bu ulusal marketlerin çoğalmasının önüne kimse geçemiyor. Bizim buradaki amacımız bunların müşteri sayısını azaltmak. Bunların müşteri sayısını azaltırsak bunlar belli bir cironun altına inerse sabah bakarsın ürünlerini toplamış gitmiş. Biz esnafımız adına ürünleri alırsak ve reklamla bunu desteklersek Elazığ halkını yerel marketlere çektiğimizde ulusal marketlerin müşterisi azalacak ve ulusal market sayılarında azalma olacağına inancım tamdır”dedi.