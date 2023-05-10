‘Uluova ve Kuzova’ya Suyu kavuşturuyoruz’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında Elazığ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığını, ardından site esnafını ziyaret etti. Esnafları selamlayan Prof. Dr. Erol Keleş, hayırlı kazançlar diledi, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ’a gelen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve heyeti ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl başkanı Şerafettin Yıldırım ile birlikte DSİ 9 Bölge Müdürlüğünde Elazığ’da yapılması planlanan projelere ilişkin istişarelerde bulundu.

Prof. Dr. Erol Keleş, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte Sanayi sitesi esnaflarını da ziyaret etti, ardından Kültür Parkta düzenlenen Birlik ve Beraberlik Buluşmasında Karakoçanlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, 14 Mayıs seçimlerinin önemini bir kez daha vurgulayarak, “Bu seçim artık Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğinin de ötesinde taşınmış bir seçim. 2000’li yılların öncesini biz yaşadık. 2000’li yıllardan sonra geldiğimiz 2023 yılında Türkiye’nin nereden nereye geldiğini hepimiz çok net görüyoruz. Şu anda Türkiye altyapısıyla enerjisiyle, savunma sanayisiyle, sağlığıyla, turizmiyle bölgenin lider ülkesi olmaya aday bir ülke. İHA’larımız, SİHA’larımız , 10 gün önce doğalgazı biz karaya çıkardık. Savaş, uçaklarımız, savaş gemilerimiz, uydularımız. Bunlar kolay şeyler değil. Bunlar kolay yapılmadı. Şimdi Cumhurbaşkanımız ne diyor, Türkiye Yüz Yılı diyor. 2023’ten sonra Türkiye Yüzyılı, bunun bir anlamı var. Artık ileri bir teknolojiye kucak açmış bir Türkiye var. Ama bunu engellemek isteyen tabi ki dış ülkeler ve bunun yandaşları var. O yüzden 14 Mayıs seçimi Türkiye’nin seçimidir. Bu yüzden de biz her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olduk, bundan sonra da asla O’nun yanından ayrılmayacağız. Her zaman ona omuz vereceğiz. İnşallah 15 Mayıs günü cumhurbaşkanımızla beraber Yeni Türkiye Yüz Yılı diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ’ın sahipsiz bir şehir olmadığını sözlerine ekleyerek, “Birileri çıkıp diyor ki ‘hizmet bizim işimiz.’ Biz sizin ne iş yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Bu şehri sahipsiz ve mutsuz kıldınız. Bu şehirde yapılan yatırımları hiçe saydınız. Biz bunların psikolojisini biliyoruz. Elazığ’a hizmet yapıldı, ama diyerek insanlar üzerinde algı oluşturdular. Bu şehri mutsuz ettiler, bu şehri sahipsiz ettiler. Bu şehir hiç bir zaman sahipsiz değildir, asla sahipsiz kalmayacaktır. Biz milletvekili adayı arkadaşlarımızla beraber inşallah 15 Mayıs sabahı Cumhur ittifakı olarak 5 milletvekilimizle Elazığımızı temsil etmek üzere TBMM’ye gideceğiz. Biz çalışıyoruz, biz emek veriyoruz. Biz masa başında hizmet bizim işimiz demiyoruz. Şehrimizin batı kısmına 800 yataklı hastaneyi Cumhurbaşkanımız imzaladı. Ödeneği çıktı, inşallah seçimden hemen sonra projesi hazırlanıp bu şehre gelişime açık 800 yataklı Elazığ’ın yüzyılını garanti altına alacak bir hastaneye başlayacağız. Hizmet bu:” diye konuştu.

Elazığ’da Uluıova ve Kuzova sulama projelerinde yeni adımlar attıklarını belirten Prof. Dr. Erol Keleş, “DSİ Genel Müdürümüzü Elazığ’a davet etmiştik. Elazığ’ın en büyük problemlerinden biri Kuzova, Uluova tarımsal sulama projesi. Bununla ilgili istişarelerde bulunduk. Bugün itibariyle Kuzova ve Uluova tarımsal sulamayla ilgili bir problemimiz yok. 2 MW’lık GES ihalesi yapılmış ve işleme alınmıştı. 4 MW’lık GES için de ihalesi sürecinin başlayacağını bize müjdeledi. Kuzova pompajlı sulamasının DSİ tarafından işletilmesi Türkiye’de 6. İl olarak hayata geçiyor. Genel Müdürümüzden bunun sözünü aldık. Seçimden hemen sonra bu başlayacak. Uluova sulama projesiyle ilgili olarak boru ihalesi tamamlandı. Seçimden sonra borular döşenmeye başlanacak. 5 MW’lık GES ihalesinin yapılmasının sözünü aldık. Bunun dışında Uluova pompaj binası ihalesinin sözünü aldık. Biz çalışıyoruz. Biz Elazığ için hizmet için çalışıyoruz. Şorşor deresinin ıslahı için 1. Etap 2017’de tamamlanmıştı, 2. Etap için de DSİ genel müdürümüzden bu yıl içinde tamamlanma sözünü aldık.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Erol Keleş,seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca Ataşehir Mahallesinde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.