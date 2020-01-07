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Tunceli
Giriş Tarihi : 07-01-2020 09:41

Uludağ’ı aratmıyor 

Gün geçtikçe İlgi artıyor.

Uludağ’ı aratmıyor 

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak merkezi Uludağ’ı aratmazken, kentin huzur şehri olmasıyla birlikte ilgi de daha fazla arttı.

Ovacık ilçesinde 5 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 milyonluk yatırımla hayata geçirilen Ovacık Kayak Merkezi, yeni sezonu açtı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu merkeze, Tuncelililerin yanı sıra bir çok ilden de çok sayıda kayaksever gelmeye başladı. Kristal  kar kalitesi, doğal pisti ve sunduğu görsel güzelliklerle dikkat çeken ve kentin huzur şehri haline dönmesiyle son yıllarda ilgi daha fazla artmaya başladı. Konaklama imkanı da sunan merkezde hem profesyonellerin hem de acemilerin kayak yapma fırsatı bulduğu pistler kayak severlerle doluyor. Yaklaşık 4 ay kayak yapma fırsatı sunan merkezde, kayak öğrenmek isteyenlere de eğitim veriliyor.

Kayak yapanlardan Erkan İnanç, merkezin harika olduğunu  belirtirken, Umutcan Yarış ise pistin Türkiye’nin en iyilerinden biri olduğunu söyledi. 

Kayak sporunu yeni öğrenenler için merkezin olağanüstü bir pist imkanı sunduğuna vurgu yapan İsmail Ateş ise, “Burası aynı zamanda Ovacık için de büyük bir şans. Çocuklarımız gelip burada kayak öğreniyor. Burası aynı zamanda Türkiye’de karın en geç kalktığı yerlerden biri”  diye konuştu.

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