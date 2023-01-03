Ülkü Ocaklarından kitap desteği

Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanlığı Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu kütüphanesi açarak kitap desteğinde bulundu.

Açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanı Reha Talha Aygen; “Fırat, başarılıydı. Yaşasaydı eğer iyi bir tarihçi olacak, akademik başarılarıyla göz dolduracaktı. Olmadı. Hain eller hayallerini yarım bıraktı.

Fırat yiğitliğiyle, mücadelesiyle, cesaretiyle, şehadetiyle yüzbinlerin şuuruna alevli bir mızrak gibi saplandı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu tarih okurken tarih yazdı.Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu doğum gününde rahmetle ve minnetle anıyoruz.Emaneti emanetimiz, davası davamızdır.

Fırat, daha beş yaşındayken annesinin öğretmen arkadaşının "Fırat sen büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna, "Şehit olacağım." cevabını vermişti. On altı yaşında ise arkadaşıyla birlikte aya bakarak "Ay'a ayak basan ilk insan nasıl unutulmadıysa ben de öyle bir şey yapacağım ki Fırat Yılmaz Çakıroğlu adı da unutulmayacak." demişti.

Bütün bunları o yaşlarda söyleyen Fırat büyüdü ve öğrenci görünümlü teröristler tarafından şehit edildi. Mücadelesini, ardı sıra yürümekten onur duyan kardeşlerine emanet bırakarak uçmağa varan Fırat, şehadetiyle Ege'de dalgalanan al bayrağın adı ve tüm Türkiye'nin evlâdı oldu”dedi.