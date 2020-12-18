‘Ülkenin önemli firmalarına sahibiz’

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, açıklamalarda bulundu.

Elazığ OSB’nin karma bir organize sanayi bölgesi olduğunu söyleyen Başkan Öztürk; “OSB’mizde öne çıkan sektörler var bunların başında mermercilik gelir. Mermercilik alanında ciddi fabrikalarımız var. İlimizde TOKİ inşaatları var. Bu inşaatların doğal taş ihtiyacının yüzde 70’ni Elazığ’daki firmalar karşılıyor. Onun yanında mobilya sektöründe kapı, pencere ve mutfak dolapları alanında ciddi tesislerimiz var. Bunlar ful çalışıyor. Yapı kimyasalları ve yalıtım malzemelerinde Elazığ çok iyi yerlerdedir. Strafor, taş yünü, alçı, kireç fabrikalarımız var. Bir tane daha taç yünü fabrikamız kuruluyor OSB’mizde. Yapı kimyasalları hem yerel var hem de 3 tane ulusal firmamız var. Cam sektörü Elazığ’da kümeleşmiş durumda şuanda”.

“TÜRKİYE’DE BİRÇOK OSB’DE DEMİR YOLU YOK”

Başkan Öztürk; “Elazığ Organize Sanayi’nin bir diğer özelliği de lojistik merkezinin olması. Türkiye’de 3 tane lojistik merkezi var biride Elazığ’da. Tren hattının OSB’nin içinde geçmesinden dolayı aktarma istasyonunu biz kurduk Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle. Şuanda vagonlar geliyor transferler yapılıyor. Tüm teçhizatları kurmuşuz. Türkiye’de demir yolu nakliyeciliği aktif olarak hizmet vermiyor. Toplu grup olan alanlarda yapılıyor. Geçenlerde Mermer Fabrikamız başka yerlerdeki ocaklarda çıkardığı ürünlerini demir yoluyla Elazığ’a getirdi. Türkiye’de birçok OSB’de demir yolu yoktur”.

“GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Gümrük Müdürlüğü’nün burada olması bizler için önemli. Burada ithalat ve ihracatla ilgili her şey burada yapılıyor. Her sabah 8-10 tır Gümrük Müdürlüğünün önünde bekler. Gümrük Müdürlüğü sadece OSB’ye hizmet vermiyor. Diğer firmalara da hizmet veriyor. Dondurulmuş gıda ilgili ihracat yapan firmalarımız var işlemlerini gelip burada yapıyorlar” dedi.