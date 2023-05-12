‘Ülkemizin yarınları adına bir kez daha bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz’

AK Parti 28’nci Dönem Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, yoğun bir tempoda sürdürdüğü seçim çalışmaları doğrultusunda Baskil, Kovancılar ve Palu ilçelerini ziyaret etti.

14 Mayıs seçim sürecinde son viraja girilirken Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, ‘Seçim sürecinin son dakikasına kadar sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmamak için çalışacağız.’ diyerek seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ziyaretleri kapsamında ilk olarak şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Öz, daha sonra Baskil ilçesini ziyaret ederek köy muhtarlarıyla bir araya geldi, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek istedi.

Baskil’den Kovancılar ilçesine geçen Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Kovancılar ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi ve teveccühüyle karşılanan Öz, “Kovancılar her zaman Cumhurbaşkanımıza olan sevdasıyla, Cumhurbaşkanımızın yanında yer almış, onu yalnız bırakmamış, daima bize güç vermiş bir ilçemizdir. Bugün ülkemizin yarınları adına bir kez daha bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Unutmayalım ki yıllarca katsayı zulmüne uğrayan hepimizin çocuklarıydı. Yıllarca başörtüsü zulmüne uğrayanlar bizim bacılarımızdı. Devletin en üst makamlarında bize hiçbir zaman yer vermediler. Çünkü bizi ikinci sınıf olarak gördüler, alt tabaka olarak gördüler. Ama Allah’a çok şükür 21 yıl önce bir babayiğit çıktı, her şey değişecek dedi, sırtını millete dayadı ve bu milletle beraber 21 yılda eser ve hizmet siyaseti diyerek binlerce hizmete imzasını attı, Türkiye Cumhuriyeti’ne asırlık hizmetler kazandırdı.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim ziyaretlerinin son durağında ise Palu ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların burada da yoğun ilgi gösterdiği Öz, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatarak, “14 Mayıs’ta, Elazığ’ımızın bugünü ve yarınları adına çok daha güçlü adımlar atmak için ‘Doğru Zaman, Doğru Adam’ diyeceğiz. Elazığ’ımız için hep birlikte terimizin son damlasına kadar çalışacağız. Sizlerin desteğiyle inşallah 14 Mayıs’ta kazanan Elazığ’ımız olacaktır.” dedi.