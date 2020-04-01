Üçüncü kez Türkiye’nin en güçlü 50 iş kadını arasında yer aldı

SEZA Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye Fortune Dergisi tarafından bu yıl 10’uncusu yayımlanan Türkiye’nin “En Güçlü 50 İş Kadını" listesinde yer aldı.

Bu yıl üçüncü kez listede yer alan Prof. Dr. Açık, bir önceki yıla göre listede 11 sıra birden yükseldi. Yaptığı yatırımlar ve projelerle dikkat çeken Prof. Dr. Açık’ın 2016 yılında 250 milyon dolarlık yatırım yaparak, Türkiye çimento sektörüne direkt yatırım yapan tek kadın konumunda yer aldığı ifade edildi.

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, iş dünyasının önde gelen Dergilerinden biri olan Fortune Dergisi tarafından, bu yıl onuncusu yayımlanan “Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını" listesinde 33’üncü sırada yer aldı. Prof. Dr. Yasemin Açık, geçtiğimiz yıl 44. sırada yer aldığı listede bu yıl 11 sıra birden yükseldi.

Türk iş dünyasının vizyoner ve yenilikçi kadın liderlerinin yer aldığı "Fortune En Güçlü 50 İş Kadını Listesi"; yönetilen şirketin büyüklüğü ve global ekonomideki önemi, kurumun performansı ve yönü, yöneticinin kariyer çizgisinde nasıl ilerlediği ve sosyal-kültürel kalkınmaya etkisi gibi kriterlere göre belirleniyor. Listede yer alan başarılı isimler, kadın iş gücünün performansını göstermesi açısından önem taşıyor.

“ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE DİREKT YATIRIM YAPAN TEK KADIN”

Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın, 2016 yılında 250 milyon dolarlık yatırımla, Türkiye çimento sektörüne direkt yatırım yapan tek kadın ünvanını aldığını vurgulayan Fortune; Prof. Dr. Yasemin Açık ile ilgili “Doğu Anadolu bölgesinde büyük yatırımlar yapıyor. Açık, Fırat Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaparken katıldığı sivil toplum örgütlerinde, kadınların iş hayatında daha aktif olması için çalışıyor. Halk sağlığı uzmanı olan Açık, 1997’de İngiltere’de Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Epidemioloji Bölümü’nde çalıştı” ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. AÇIK: ELAZIĞIMIZI BİR KEZ DAHA TEMSİL ETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Elazığ’ı temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Türkiye Fortune Dergisi tarafından 10’uncusu yayımlanan “Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını” listesinde bu yıl üçüncü kez ve bir önceki yıla göre 11 sıra yükselerek 33. sırada yer aldım. Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyük yatırımlar yapan ve Türkiye Çimento sektörüne direkt yatırım yapan tek kadın olarak yer verildiğim listede, Elazığımızı bir kez daha temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman ve her koşulda yanımda duran tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkürler” dedi.