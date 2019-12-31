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Giriş Tarihi : 31-12-2019 15:30

Ücretsiz fidan dağıtıldı

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ Öğretmen Evi önünde fidan dağıtımı yapıldı.

Ücretsiz fidan dağıtıldı

Elazığ'da yılın sonu günü nedeniyle "Ağaç kesme, fidan dik" sloganı ile 2 bin 20 fidan dağıtıldı.   "Ağaç kesme fidan dik" sloganıyla yapılan etkinlikte vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin 20 adet fidan verildi.

Yeni yıla gererken ağaç kesmenin önüne geçmek için bu dağıtımı yaptıklarını belirten Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “ Bugün 81 ilde olduğu gibi Elazığ’da da 2 bin 20 adet fidanı ücretsiz bir şekilde halkımıza dağıtmaktayız. Bunların içerisinde Kara, mavi selvi, kara çam, ceviz ve biberiye fidanları var. Bunları götürüp kendi bahçelerinde uygun yerlere dikecekler. 11 Kasım'da geleceğe nefes olma kampanyası kapsamında Elazığ’da da ciddi bir kampanya gerçekleştirdik. 2020 yılında da geleceğe nefes olma kapsamında da yine insanlarımız Türkiye genelinde 11 milyon fidan değil 82 milyon nüfusa eş değer bir fidanı toprakla buluşturmak için bakanlık olarak şimdiden kolları sıvadı"dedi.

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