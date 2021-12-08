Anasayfa

Güncel

Uçakta rahatsızlanan vatandaşa hemşire yolcu ilk müdahaleyi yaptı

Güncel

Uçakta rahatsızlanan vatandaşa hemşire yolcu ilk müdahaleyi yaptı

İstanbul’dan Elazığ’a gelmek için bindiği uçakta rahatsızlanan hastaya, yolcular arasında bulunan bir hemşire müdahale etti.